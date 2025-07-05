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Защитник «Зенита» Волков назвал причину чемпионства «Краснодара»

Алина Савинова

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал, какие эмоции у него были, когда его бывший клуб «Краснодар» лишил сине-бело-голубых чемпионства в сезоне-2024/25.

«Да молодцы, что тут сказать. Поздравляю клуб. Желаю ему только самого лучшего», — приводят «Известия» слова Волкова.

Также он поделился мнением о том, за счет чего «быки» смогли в этом году завоевать золото чемпионата России.

«Скажу банально: просто они не теряли очки. А мы потеряли, поэтому проиграли гонку за чемпионство — набрали на одно очко меньше. Сильно ли злее мы стали после этого? Злее точно стали. Посмотрим, как это скажется на нашей игре и результатах в предстоящем сезоне», — добавил футболист.

Волков выступал за «Краснодар» с 2018 по 2024 год, после чего присоединился к «Зениту».

Источник: Известия
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Сергей Волков
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Александр Соболев

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 8
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Иван Обляков

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 7
П
Педро
Педро

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 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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