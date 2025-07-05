Защитник «Зенита» Волков назвал причину чемпионства «Краснодара»

Защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал, какие эмоции у него были, когда его бывший клуб «Краснодар» лишил сине-бело-голубых чемпионства в сезоне-2024/25.

«Да молодцы, что тут сказать. Поздравляю клуб. Желаю ему только самого лучшего», — приводят «Известия» слова Волкова.

Также он поделился мнением о том, за счет чего «быки» смогли в этом году завоевать золото чемпионата России.

«Скажу банально: просто они не теряли очки. А мы потеряли, поэтому проиграли гонку за чемпионство — набрали на одно очко меньше. Сильно ли злее мы стали после этого? Злее точно стали. Посмотрим, как это скажется на нашей игре и результатах в предстоящем сезоне», — добавил футболист.

Волков выступал за «Краснодар» с 2018 по 2024 год, после чего присоединился к «Зениту».