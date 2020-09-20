ЦСКА обыграл «Уфу» в РПЛ впервые за два года

ЦСКА в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ обыграл на выезде «Уфу» (1:0). Единственный мяч на 64-й минуте забил хорватский легионер армейцев Кристиян Бистрович.

После этой победы подопечные Виктора Гончаренко вышли на второе место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. «Уфа» оказалась на 14-м месте с пятью баллами в активе.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

8-й тур

«Уфа» — ЦСКА — 0:1 (0:0)

Гол: Бистрович, 64.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Данченко, 83), Йокич, Табидзе, Неделчару, Алиев, Карп, Безденежных (Емельянов, 58), Голубев (Гиоргобиани, 70), Жамалетдинов (Сысуев, 83), Бизяк (Тилль, 69).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич, Кучаев (Бистрович, 61), Обляков, Марадишвили (Чалов, 61), Зайнутдинов (Тикнизян, 78), Эджуке (Сигурдссон, 78).

Предупреждения: Марадишвили, 16. Безденежных, 32. Карп, 60. Бистрович, 89.

Судьи: Волошин. Миневич (оба — Смоленск), Петросян (Бронницы).

ВАР: Сухой (Люберцы). Лунев (Новосибирск).

20 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник».