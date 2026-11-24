Саркисян считает Черчесова лучшим кандидатом на пост главного тренера «Локомотива»

Известный телеведущий и болельщик «Локомотива» Таш Саркисян заявил «СЭ», что считает Станислава Черчесова лучшим кандидатом на пост главного тренера железнодорожников.

«Я положительно отношусь к кандидатуре Черчесова. Его назначение было бы лучшим решением. Это устаканило бы все. Станислав Саламович — авторитетный человек, понимающий ситуацию, явно способный встать между конфликтующих сторон внутри организации. «Локомотиву» в нынешних условиях нужен именно такой спокойный человек, который своим весом сможет залатать брешь внутри клуба», — сказал Саркисян «СЭ» на APSNY Media Weekend.

«Локомотив» 17 ноября объявил об отставке Галактионова с поста главного тренера. Он возглавлял команду с ноября 2022 года. После ухода Галактионова обязанности главного тренера «Локомотива» исполняет Сергей Овчинников.