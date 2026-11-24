Тики-така Шварца, 33 гола «Зенита» и самый брутальный клуб РПЛ. Топ-цифры первого круга

Статистические итоги первой половины чемпионата.

Лидерство «Динамо», зона стыков для «Локомотива» и непривычно часто проигрывающий «Зенит» — стартовые 15 туров Премьер-лиги подарили немало неожиданных сюжетных поворотов. С какими еще интересными цифрами подошли клубы к экватору чемпионата?

Неоднозначные лидеры

4,8% длинных передач «Динамо». В том, что бело-голубые стали чемпионами первого круга, большая заслуга комбинационной игры Сандро Шварца. Динамовцы предпочитают короткий и средний розыгрыш и реже всех используют длинные пасы. Такая тактика приносит результат, осталось только подтянуть дисциплину, ведь три прямые красные карточки, полученные «Динамо», — наивысший показатель текущего чемпионата.

33 гола «Зенита». Петербуржцы — ожидаемо самая результативная команда первой части чемпионата. Во многом благодаря дуэту Глушенков — Соболев. На двоих они забили больше, чем любой клуб не из топ-6. Альтернативная цифра — четыре поражения. Несмотря на порядок в финальной трети, коллектив Сергея Семака уже проиграл в два раза больше матчей, чем за весь прошлый сезон РПЛ.

12 пропущенных голов «Спартака». Карседо наладил крепкую оборону, о чем свидетельствует не только наименьшее количество пропущенных, но и ряд других показателей. Красно-белые — лучшие по проценту вратарских сейвов (79%) и делят первую строчку по сухим играм с «Динамо», «Зенитом» и ожившим по ходу чемпионата «Ростовом».

22 футболиста «Краснодара». О короткой скамейке «быков» известно давно. Статистика подтверждает данный тезис. Мурад Мусаев использовал только 22 игрока — никто из клубов Премьер-лиги этого сезона не играл настолько маленькой обоймой. Вероятно, с этим можно связать спад краснодарцев, у которых после шести выигрышей подряд на старте добыта всего одна победа за девять последних туров.

+5 xPTS ЦСКА. У армейцев самая большая положительная разница по ожидаемым и фактически набранным очкам. В виртуальном мире, где оцениваются только xPTS, красно-синие занимали бы только седьмую строчку. Однако сказались хорошая реализация, ошибки соперников и везение. Команда Дмитрия Игдисамова закрепилась в топ-5 и отстает от тройки лидеров всего на четыре балла.

Фото ФК «Ростов»

Преображение середняков

6 матчей «Ростова» без поражений. Дмитрий Кириченко стал главным амбассадором прогресса ростовчан. При новом главном тренере они победили в пяти из шести матчей РПЛ, пропустив только от «Зенита». Закономерная награда на данном отрезке — взлет с 12-й на шестую позицию в таблице.

9 голевых «Рубина». Лишь девять из 17 голов казанцев были забиты после результативной передачи. Удивительный исход, учитывая, что ниже по количеству голевых пасов только аутсайдеры — «Родина» и «Факел». Тем не менее это никак не мешает поступательному движению вверх. При Олеге Кузьмине «Рубин» одержал три победы подряд и в последнем туре сенсационно обыграл «Зенит». Робот Володя, как и болельщики казанцев, наверняка доволен таким преображением.

Дисциплина и другие факторы

15,42 — лучший xGA «Балтики». Калининградцы второй год кряду в топ-3 наименее пропускающих клубов Премьер-лиги. Фирменный почерк Андрея Талалаева во всей красе подтверждается статистикой ожидаемых пропущенных голов. Здесь у «Балтики» нет равных. Осталось подтянуть реализацию — и можно рассчитывать на повторение результата предыдущего чемпионата, когда самая западная команда РПЛ взобралась на шестое место.

75 замен «Крыльев». Сергей Булатов чаще конкурентов (наравне с Талалаевым) освежает состав по ходу матчей. Тренер не стесняется обращаться к плану Б, и это работает. В трех из четырех победных игр волжан отличились вышедшие на замену футболисты.

50 желтых карточек «Оренбурга». Над жесткой манерой оренбуржцев иронизирует даже сам клуб, анонсировавший один из матчей в стилистике «Бойцовского клуба». И такое сравнение действительно актуально. Футболисты «Оренбурга» чаще всех фолят, а также получили наибольшее количество желтых и пять красных карточек. За 15 туров!

3 голкипера «Ахмата». Тренерский штаб грозненцев использовал в этом сезоне уже трех вратарей — сопоставимые показатели только у махачкалинского «Динамо». 11 матчей на счету Вадима Ульянова, по две встречи провели Расул Мицаев и Гиорги Шелия. Столь широкая ротация не сказывается на надежности. Пусть временами к обороне возникают вопросы, но вратарское трио «Ахмата» уверенно держится в топ-6 как по количеству, так и по проценту сейвов.

43,8% владения «Динамо» Мх. Учитывая стоимость состава и имеющиеся ресурсы, странно ожидать от махачкалинцев атакующего футбола. Логично, что дагестанцы редко владеют мячом (хуже них — только два клуба сезона). Но временами данный подход играет в минус. Южане сознательно отдают инициативу, вот только проблема в том, что голкиперы редко выручают. Вадим Евсеев тасует вратарей, но их суммарный показатель отраженных ударов составляет лишь 61,4%. Хуже только у замыкающего таблицу «Факела».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большие проблемы аутсайдеров

287 ударов по воротам «Локомотива». Лучше всего описывают затянувшийся кризис железнодорожников действия их обороны. Голкиперы красно-зеленых вынуждены жить в постоянном стрессе, ведь по их воротам наносится наибольшее количество ударов во всей Премьер-лиге. Несмотря на 13-ю позицию, вратари «Локо» справляются, ведь именно им принадлежит лучшая разница по ожидаемым и фактически пропущенным мячам.

52 угловых «Родины». Общая трансферная стоимость футболистов дебютанта РПЛ оценивается примерно как половина стоимости Матвея Кисляка. С такими вводными тяжело поставить атакующий футбол на поток. Особенная ценность для таких клубов заключается в том, чтобы выжать максимум возможного из стандартных положений. Нюанс в том, что испанским тренерам «Родины» так и не удалось привить команде более агрессивный стиль игры. Москвичи реже всех (вместе с «Локо») исполняют удары с угла поля. Исправление этого статистического пункта наверняка сильно помогло бы в борьбе за выживание.

16 явных голевых моментов «Акрона». Пока Артем Дзюба продолжает отдыхать от профессионального футбола, дела у его бывшего клуба идут так себе. Тольяттинцы создали меньше всех явных голевых моментов в лиге, а в последнем туре еще и уступили на своем поле конкуренту за сохранение прописки «Факелу». Показательно, что в последнем сезоне Дзюбы 68% мячей «Акрона» пришлись на россиян, а без него — только 18%.

9 очков «Факела». За 15 туров воронежцами руководили уже три тренера, но баланс так и не найден. Клуб не одержал ни одной домашней победы и забил меньше всех в чемпионате. По итогам аналогичного отрезка прошлого сезона обе команды, набравшие 9 и менее очков, дружно отправились в лучшую лигу мира. Существенная мотивация, чтобы прибавить во втором круге.