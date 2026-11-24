Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ в 49 процентов после первого круга

«Зенит» остается главным претендентом на победу в РПЛ сезона-2026/27 по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta.

После 15 туров вероятность чемпионства команды Сергея Семака оценивается в 49 процентов. На втором месте среди претендентов находится московское «Динамо» (22 процента), третьим идет «Спартак» (19 процентов).

Шансы «Краснодара» завоевать титул составляют 8,5 процента, ЦСКА — 1,2 процента.

При этом первый круг РПЛ выиграло «Динамо», набрав 32 очка. «Зенит» занимает второе место с 31 очком, «Спартак» (30 очков) — третье.

Также суперкомпьютер оценил вероятность прямого вылета «Локомотива» из РПЛ в 10 процентов. После 15 туров железнодорожники занимают 13-е место с 14 очками.