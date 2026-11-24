В «Локомотиве» сообщили, что открыты к предложениям по Рамиресу: «Есть клубы, которые интересуются им»
Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов заявил «СЭ», что клуб готов расстаться с защитником Кристианом Рамиресом.
«Мы открыты к предложениям по Рамиресу, рассматриваем варианты по нему. Есть определенные клубы, которые интересуются им. В зимнее окно будет ясность с его будущим. Но не могу сказать, что клуб не рассчитывает на этого игрока», — сказал Акавов «СЭ».
Рамирес перешел в «Локомотив» в июле 2025 года. Эквадорец принял участие в 15 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями. 32-летний футболист не появлялся на поле в официальных матчах с марта 2026 года.
Контракт Рамиреса с «Локомотивом» действует до конца июня 2027 года.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
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|
1
|Динамо
|15
|10
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|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
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30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3
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