В «Локомотиве» сообщили, что открыты к предложениям по Рамиресу: «Есть клубы, которые интересуются им»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов заявил «СЭ», что клуб готов расстаться с защитником Кристианом Рамиресом.

«Мы открыты к предложениям по Рамиресу, рассматриваем варианты по нему. Есть определенные клубы, которые интересуются им. В зимнее окно будет ясность с его будущим. Но не могу сказать, что клуб не рассчитывает на этого игрока», — сказал Акавов «СЭ».

Рамирес перешел в «Локомотив» в июле 2025 года. Эквадорец принял участие в 15 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями. 32-летний футболист не появлялся на поле в официальных матчах с марта 2026 года.

Контракт Рамиреса с «Локомотивом» действует до конца июня 2027 года.