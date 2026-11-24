Кузнецов о спорном пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Ахматом»: «Это говорит о низкой квалификации судей»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился с «СЭ» мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ между армейцами и «Ахматом» (1:2).

На 48-й минуте встречи главный арбитр Артем Чистяков после вмешательства ВАР назначил 11-метровый в ворота москвичей после падения Георгия Мелкадзе в единоборстве с Данилом Круговым в штрафной площади армейцев. Гендиректор красно-синих Роман Бабаев заявил «СЭ», что считает 11-метровый «позорным», а клуб обратился в ЭСК РФС.

«Мне показалось, что пенальти не было. Люди даже не цеплялись ногами, падали в разные стороны. Считаю, что судья в ВАР-комнате придумал этот пенальти. Меня удивляют видеоассистенты, которые видят замедленные повторы с разных ракурсов и принимают такие странные решения. Это говорит о низкой квалификации судей», — сказал Кузнецов «СЭ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. «Ахмат» благодаря победе поднялся на 11-ю строчку с 17 очками.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома с «Зенитом», а «Ахмат» встретится на выезде с «Балтикой».