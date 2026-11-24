Силкин: «Динамо» по праву выиграло первый круг чемпионата»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» мнением о результатах бело-голубых в первой половине чемпионата России-2026/27.

Команда Сандро Шварца возглавляет турнирную таблицу с 32 очками в 15 матчах, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко.

«Динамовцы — молодцы. Учитывая все обстоятельства — минимальное усиление по сравнению с прошлым сезоном, иногда странное судейство, большое количество удалений — они все равно исправно набирали очки и по праву выиграли первый круг чемпионата. Теперь надо поддержать такой же настрой в Кубке, где осталась последняя игра на групповом этапе. Бело-голубым нужно уверенно отыграть встречу с «Факелом» и выйти в плей-офф Пути РПЛ, а болельщикам — поддержать команду в последнем домашнем матче года!» — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» занимает второе место в таблице группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России с 9 очками. В заключительном туре групповой стадии москвичи сыграют дома против «Факела». Матч пройдет в четверг, 26 ноября и начнется в 19.30 (мск).