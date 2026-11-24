ТАСС: Валиева пропустит чемпионат России в Челябинске

Фигуристка Камила Валиева не примет участия в чемпионате России, который пройдет с 17 по 20 декабря в Челябинске, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что 20-летняя фигуристка возобновила сотрудничество с группой Этери Тутберидзе. 12 ноября стало известно, что Валиева вернулась к тренировкам после перерыва. С конца апреля 2025 года спортсменка занималась под руководством Светланы Соколовской.

Валиева приняла решение возобновить карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В августе 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил ей нейтральный статус, однако позднее отозвал его.