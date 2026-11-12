Андреева в двух сетах обыграла Соболенко

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в матче групповой стадии Итогового турнира WTA против Арины Соболенко из Белоруссии — 6:4, 6:0.

Матч длился 1 час 3 минуты. 19-летняя россиянка подала 5 раза навылет, допустила 2 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У 28-летней белоруски — 0 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Андреева выиграла 2 из 2 матчей в группе 2 и занимает 1-е место. Соболенко идет на второй строчке — 1 победа 2 в матчах.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA FAGE WTA Finals Indian Wells

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа 2

Мирра Андреева (Россия, 3) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 6:0