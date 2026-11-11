Появилось полное видео конфликта Усмана Нурмагомедова с Мерабом Двалишвили

В сети появилось видео потасовки между чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Инцидент произошел в холле отеля в Абу-Даби.

На кадрах видно, как между участниками конфликта начинается драка, после чего в происходящее вмешиваются другие люди.

Ранее Двалишвили опубликовал в соцсетях видео с окровавленным лицом и заявил, что Нурмагомедов вместе с друзьями напал на него и его товарища со спины. «Что вы за бойцы? Какие мужчины так поступают? Если хотите подраться, давайте сделаем это по-честному», — заявил Мераб.

По словам грузина, у другой стороны было численное преимущество. Он также утверждал, что в конфликте участвовал Умар Нурмагомедов. При этом экс-чемпион сообщил, что с ним все в порядке.

35-летний Двалишвили одержал 21 победу и потерпел шесть поражений в ММА. Он был чемпионом UFC в легчайшем весе и трижды защитил титул, в том числе в бою против Умара Нурмагомедова. В декабре 2025 года грузин уступил пояс Петру Яну, а 24 октября 2026-го вновь проиграл россиянину единогласным решением судей.

28-летний Усман Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере — 22 победы и один бой, признанный несостоявшимся. Россиянин является чемпионом PFL в легком весе.

14 ноября Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом на турнире Real American Freestyle в Абу-Даби. Информации об отмене его выступления после потасовки не поступало.