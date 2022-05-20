В ЦСКА прокомментировали уход Дзагоева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева.

Сегодня, 20 мая, московский клуб и 31-летний россиянин договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

«Дзагоев войдет в историю как один из самых знаковых игроков нашего клуба. Алан перешел к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Он — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без него, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ЦСКА будет помнить до конца жизни. Несмотря на многочисленные повреждения, Дзагоев всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты», — приводит слова Бабаева пресс-служба московского клуба.

Гендиректор ЦСКА отметил, что после завершения карьеры полузащитника ждут в структуре клуба.

«В последнее время Алан стал получать мало игрового времени в составе команды. Но он игрок такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева, в случае если он будет мало играть. Мы желаем ему получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба» , — сказал он.

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.