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Сегодня, 13:40

В ЦСКА прокомментировали уход Дзагоева

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева.

Сегодня, 20 мая, московский клуб и 31-летний россиянин договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

«Дзагоев войдет в историю как один из самых знаковых игроков нашего клуба. Алан перешел к нам в 17 лет и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Он — игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без него, а его чемпионский гол «Рубину» каждый болельщик ЦСКА будет помнить до конца жизни. Несмотря на многочисленные повреждения, Дзагоев всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты», — приводит слова Бабаева пресс-служба московского клуба.

Гендиректор ЦСКА отметил, что после завершения карьеры полузащитника ждут в структуре клуба.

«В последнее время Алан стал получать мало игрового времени в составе команды. Но он игрок такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке. У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева, в случае если он будет мало играть. Мы желаем ему получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба», — сказал он.

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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ЦСКА объявил о расторжении контракта с Дзагоевым

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 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Ахмат
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