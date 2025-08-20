ЦСКА объявил о переходе Койты в «Генчлербирлиги» на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе нападающего Секу Койты в «Генчлербирлиги» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26 и имеет обязательную опцию выкупа.

Малиец перешел в ЦСКА летом 2024 года. За это время он сыграл в 35 матчах во все турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.