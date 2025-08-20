Челестини признался, что доволен трансферной кампанией ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал трансферную кампанию клуба.

— Довольны ли вы трансферной кампанией?

— Я очень доволен, что новые игроки приходят к нам в такое непростое время.

— Кампания завершилась?

— Еще нет.

— Какие позиции еще хотите усилить?

— Проблема в том, что сюда очень сложно привозить игроков. Мы смотрим качественных футболистов, которые могут сделать разницу. В защите у нас все укомплектовано. Было бы отлично, если мы усилим центр поля и зону атаки.

— Довольны ли вы игрой команды?

— Ребята проводят фантастическую работу. Они очень быстро приняли мою идею. У нас маленькая обойма игроков, мало отдыха. Но ментальность этой команды фантастическая. У нас горят глаза. У нас получается отличный старт.

— О чем вы общались с Круговым после тренировки?

— Обменивались кулинарными рецептами.

— Серьезно?

— Нет.

— А можете раскрыть характер беседы?

— Я часто общаюсь с игроками в индивидуальном порядке. Мы говорим о матчах, тренировках.