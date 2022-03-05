ЦСКА — «Нижний Новгород»: Марио Фернандес разбил нос в кровь после столкновения. Его заменили
Марио Фернандес разбил нос в кровь после столкновения в матче ЦСКА — «Нижний Новгород»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес на 86-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» получил травму и был заменен.
31-летний российский футболист бразильского происхождения разбил нос в кровь после столкновения с защитником гостей Иброгимхалилом Юлдошевым.
Фернандес и Юлдошев столкнулись головами во время верховой борьбы за мяч. Вместо игрока армейцев на поле вышел защитник Кирилл Набабкин.
Встреча ЦСКА — «Нижний Новгород» проходит на стадионе «ВЭБ Арена».
5 марта. Москва. ЦСКА — «Нижний Новгород». Иброгимхалил Юлдошев столкнулся с Марио Фернандесом.
5 марта. Москва. ЦСКА — «Нижний Новгород». Марио Фернандес.
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|П
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|
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|19
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|2
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|41
|
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|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
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|18
|7
|7
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|28
|
8
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|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
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|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
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|19
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|4
|9
|25-30
|22
|
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|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
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28 тур
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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