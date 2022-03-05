Марио Фернандес разбил нос в кровь после столкновения в матче ЦСКА — «Нижний Новгород»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес на 86-й минуте матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» получил травму и был заменен.

31-летний российский футболист бразильского происхождения разбил нос в кровь после столкновения с защитником гостей Иброгимхалилом Юлдошевым.

Фернандес и Юлдошев столкнулись головами во время верховой борьбы за мяч. Вместо игрока армейцев на поле вышел защитник Кирилл Набабкин.

Встреча ЦСКА — «Нижний Новгород» проходит на стадионе «ВЭБ Арена».

5 марта. Москва. ЦСКА — «Нижний Новгород». Иброгимхалил Юлдошев столкнулся с Марио Фернандесом.