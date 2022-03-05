ЦСКА в большинстве вырвал победу у «Нижнего Новгорода»

Гол Языджи на последних секундах принес ЦСКА победу над «Нижним Новгородом»

ЦСКА в домашнем матче 20-го тура Тинькофф РПЛ победил «Нижний Новгород» со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на Арене ЦСКА. Победный гол на 90+6-й минуте встречи забил Юсуф Языджи.

Армейцы с 42-й минуты играли в большинстве — прямую красную карточку после помощи ВАР получил венгерский защитник гостей Акош Кечкеш.

В конце встречи защитник армейцев Марио Фернандес после столкновения с Иброгимхалилом Юлдошевым получил травму головы. У него сильно пошла кровь из носа, также он стал ее выплевывать. Футболист был заменен.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице и в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с «Локомотивом».

«Нижний Новгород» — на десятой строчке. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Уфой».