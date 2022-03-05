Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:59

ЦСКА в большинстве вырвал победу у «Нижнего Новгорода»

Гол Языджи на последних секундах принес ЦСКА победу над «Нижним Новгородом»
Роман Шишов
Корреспондент
ЦСКА победил «Нижний Новгород».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА в домашнем матче 20-го тура Тинькофф РПЛ победил «Нижний Новгород» со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на Арене ЦСКА. Победный гол на 90+6-й минуте встречи забил Юсуф Языджи.

Армейцы с 42-й минуты играли в большинстве — прямую красную карточку после помощи ВАР получил венгерский защитник гостей Акош Кечкеш.

В конце встречи защитник армейцев Марио Фернандес после столкновения с Иброгимхалилом Юлдошевым получил травму головы. У него сильно пошла кровь из носа, также он стал ее выплевывать. Футболист был заменен.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице и в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с «Локомотивом».

«Нижний Новгород» — на десятой строчке. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Уфой».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Нижний Новгород
Голы
Юсуф Языджи, 90+6 (1:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес (Набабкин, 85) Фукс (Эджуке, 57) Дивеев Карраскаль (Ахметов, 75) Дзагоев (Зайнутдинов, 46) Гбамен Медина (Яковлев, 57) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш Юлдошев (Ткачук, 89) Гоцук Ларсен Кравцов Калинский Стоцкий Эннин (Берковский, 74) Милсон (Масоэро, 45+3)
Предупреждения
Карраскаль 44’, Юсуф Языджи 61’  -  Ларсен 31’
Удаления
Кечкеш 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
32
132
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренировка спины в тренажерном зале для новичка. Советы эксперта
КХЛ не получается убить: легионеры бегут, но зато получился самый интересный плей-офф
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Защитник ЦСКА Фернандес отправился на КТ после полученной травмы в игре с «Нижним»
ЦСКА был в секундах от провала с «Нижним», но все же выгрыз победу! Языджи — новый монстр РПЛ
«Мы будем чемпионами!» Хавбек ЦСКА Гбамен о концовке сезона РПЛ после победы над «Нижним»
Бийол: «ЦСКА выиграл и дальше нужно так же»
Грушевский считает, что ЦСКА заслуживает чемпионство
«Что будет дальше, я не знаю. Впереди команды посильнее «Нижнего Новгорода». Ветеран ЦСКА — о победе армейцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Безобразная купленная победа конявых. Просто мерзость. Такой согазик надо закрывать. Слов нет. кукуян и ко просто убивали Нижний и тащили убогих конявых.

    05.03.2022

  • spetrov

    Арпмейцев с победой! Смотрим дальше.

    05.03.2022

  • на_заборе_мелом

    окончание матча может установить только судья,а не показ времени по телевизору

    05.03.2022

  • hant64

    Мне кажется, или судейка реально дал бы свисток только тогда, когда ЦСКА забьёт, даже если для этого потребовалось бы ещё минут 20 добавить?

    05.03.2022

  • Adios Amigos R.

    Говно

    05.03.2022

  • Никто62

    Судья вырвал победу для ЦСКА

    05.03.2022

  • yspesh4

    Великого Зе не хватало, и не будет хватать, просто. Языджи не нап, Яковлев тоже, на контрах готовы сыграть, во владение нет, а впереди за паравозом Урал, Химки, Уфа, да и Рубин. ПС. Кукуян канеш удивительный члендр, походу ему все пофик, если захочет, одно слово - армянин с Сочей, мафиозо кароч.

    05.03.2022

  • echo2011

    Дело Гинера живет и побеждает!

    05.03.2022

  • Nick-1980

    Одно слово - (вы)рвачи

    05.03.2022

  • Пэр

    В след туре проводниц в тамбур отправим ЦСКА всегда будет первым

    05.03.2022

  • оппонент

    Да я согласен с тобой и ни в коей мере не хочу кидать камни в ребят или просто вонять. Просто мой оптимизм несколько сдержан, наверное в силу возраста, хотя не хочется быть старым пердуном-маразматиком.

    05.03.2022

  • Sandy45

    зарядил на ничью?))

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Говно- это вы:все нацики латвийские, эстонские, украинские и прочие! Брысь!

    05.03.2022

  • Sandy45

    Сорванный выход двух игроков на одного вратаря не красная??? Ах, да, это ж не спартаковца сбили... Вто если бы его- читсейшая красная, а то снятие с чемпионата!

    05.03.2022

  • 61

    Инженер по охране говна, почему ты всех гонишь пентахо ?

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Вали отсюда!

    05.03.2022

  • Вояка

    это не серьёзно....можно пытаться сыграть на отскоках при навесах/прострелах...ну ещё что-то .... ведь если в нападении нет герда мюллера, то ведь это не значит , что не стОтит и выходить на игру(?)

    05.03.2022

  • Ромб_вместо_головы

    Тоже так показалось. Но решил проверить. Забили на 95.14 из 96. Тут к Кукуяну нет вопросов.

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Лесной брат, вали обратно на латвийскую ветку!

    05.03.2022

  • Aлександр Бирзниекс

    Можете удалять мои коменты шавки.Кукуян всёравно следующий кандидат на вылетиз судейского корпуса РПЛ....

    05.03.2022

  • ОЛЕГОГО

    Да, тоже заметил. Лбом в стену. Нехватает гибкости в тактике.

    05.03.2022

  • 61

    Играли пока наташи не забьют. Удачи вате в еврокубках !

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Всех болельщиков ЦСКА с трудной победой! Пожелаем скорейшего выздоровления Марио Фернандесу!

    05.03.2022

  • Владислав2

    В РПЛ толком ни кто бить не может из за штрафной.

    05.03.2022

  • romario_28

    КУКУЯНА НА "КУКАН"!!!!!

    05.03.2022

  • URMA

    Такой здравый коментарий приятно почитать. Все по делу. Главное без этого квадратного фанатизма. Зачет!

    05.03.2022

  • Ромб_вместо_головы

    Ради справедливости посмотрел последние минуты с секундомером. Забили на 95.14. Кто хочет, может проверить. Но осадочек остался

    05.03.2022

  • USSR Army

    С победой всех КС. Спишем шероховатости авансом на несыграность и раннюю весну. В апреле-мае должно быть повеселее. Марио скорейшего выздоровления. V Z

    05.03.2022

  • Валерий Гаврилин

    Это жестоко. Там не на что будет смотреть, особенно если конь подкован. Не желай своему оппоненту такие эксперименты. Ему плохо будет - судьба сына Николая II тому подтверждение.

    05.03.2022

  • Вояка

    Так часто бывает - тотальное территориальное преимущество, удаление у соперника, дубасят соперника в его штрафной как боксёр грушу и....и почти упущенная победа.....не мне конечно указывать лёше с васей как да что делать в игровом плане, но как по мне - армейцы непростительно много времени пытались проломиться через центр обороны....и надо отметить на радиусе штрафной с новыми исполнителями играли в быстрый и точный пас, но нижний к этому был готов....ну коли не выходит почему не пытались чаще играть навесы/прострелы с флангов(?)....почему не пытались организовать/подготовить позицию кому-то из своих на удар из за пределов штрафной?....а с маниакальным упорством из раза в раз играть через центр штрафной ???....ну да братьям видней что да как делать....

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    В лоб копытом получит!

    05.03.2022

  • ОЛЕГОГО

    Блин, ну очень тяжело, с нервами. Но есть проблески. НН респект упорству. С Победой соклубники! Идем на Спартак! МЫ-ЦСКА!

    05.03.2022

  • Валерий Гаврилин

    Причем явно сквозило желание, что бы ЦСКА проиграл. Если нарушение армейцев, то это грубая игра, нужна карточка, а если нижегородцев, то бывает, сыграли самоотверженно. Не люблю их слушать, всегда пристрасны. Им вспомнить Озерова, он хоть и откровенный был спартач, но комментировал всегда профессионально и беспристрастно. А нынешние "криативщики" - это отстой, который считает себя гениями

    05.03.2022

  • URMA

    Ну,не надо только опять эту заигранную пластинку про Гинера. Если хочешь кого то оскорбить,то придумай что нибудь поновее. Хоть интереснее будет читать.

    05.03.2022

  • Sandy45

    Вы меньше питерских комментаторов слушайте. Удаление- чистое, срыв выхода двоих против вратаря.

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Не согласен с вами. Автобус стоял и 40 минут ло удаления. Более того удаление пошло во вред ЦСКА: "Нижний" вообще построил сплошной "бетон" и стало ещё трудней строить атакующую игру, которая итак не пошла у ЦСКА с самого начала.

    05.03.2022

  • elistratovnickol

    хорошая игра для состава,который сыграл вместе лишь 3 официальных матча.давление на Нижний было всю игру,шансов у соперника не было ни одного и близко!если б эти ре бята сыграли вместе хотя бы пол сезона-можно было б что либо предьявить за беззубость при завершении,а та все по делу!додавили в конце-красавцы!

    05.03.2022

  • Валерий Гаврилин

    Не стреляйте в пианиста.. Ну а дальше все знают.

    05.03.2022

  • Sandy45

    Ну. Вот мне это поянтно. Я и пишу- Нижний играет в антифутбол. А мне доказывают, что это характер, сила воли и так нужно играть...

    05.03.2022

  • USSR Army

    Как бы не повторилась история с Влашичем. Тоже бодро начинал, и планку приличную держал, но не додержал. V Z

    05.03.2022

  • URMA

    Я тоже за ЦСКА болею! Но ты же взрослый человек и должен понимать,что команда это очень сложный механизм. И просто физически невозможно всегда феерить. Поэтому и случаются такие матчи,когда игра не всегда удается. Но в сегодняшней игре армейцы показали характер и вырвали победу только за счет желания. И это самое важное. После таких игр команда получает дополнительную уверенность,что в дальнейшем должно помочь для достижения нужного результата.

    05.03.2022

  • Sandy45

    Вы первые 40 минут до удаления смотрели? Разницы с остальными 50-ю минутами не было...

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Что тут не понятно, что в Хорватии, что тут - это не футбол, а борьба за ничью любой ценой! Много борьбы - да нет игры!

    05.03.2022

  • Aлександр Бирзниекс

    Так и напишите .ЦСКА обыграл Нижний благодаря тупому судейству Кукуяна.Такого судью вообще до РПЛ допускать нельзя...

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    5 баллов Кержаку за автобус! Но это все же не футбол.

    05.03.2022

  • Sandy45

    Помню матч России с более сильной Хорватией, когда Россия играла так же как Нижний - в автобус. Тут сборную поливали грязью за это. А Нижний - молодцы за такой футбол против более сильного соперника... Где логика?

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Вы игру то смотрели? "Нижний Новгород" всю игру, что до удаления, что после простоял в своей штрафной, то есть играл в антифутбол, примерно в такой, в какой играла наша сборная в последней игре с Хорватией. Поэтому, что тут, что там результат логичен. Хотя ЦСКА сыграл сегодня плохо.

    05.03.2022

  • Кабанчик

    Беспредел по судейству в пользу ЦСКА

    05.03.2022

  • Sandy45

    Тут на СЭ, когда сборная России играет "грамотно и по уму" против какой-нибудь Испании или Хорватии, ее поливают за трусость, автобус и остутствие атаки. А Нижний- трезво оценил свои силы... Не понимаю...

    05.03.2022

  • Kadulka86

    конифей проспал весь матч

    05.03.2022

  • Весёлый поймал жуликов

    Конявые, вам за нашу армию не стыдно?

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Судейство на игру решающего значения по такой игре не имело. Даже более того удаление создало дополнительные трудности: не лучший вариант для ЦСКА взламывать глухую защиту. ЦСКА любит играть с соперниками, которые сами играют и другим дают играть. Даже с "Зенитом" было проще играть чем сегодня.

    05.03.2022

  • knight templar

    ЦСКА с победой! Марио очень жалко, здоровья ему. А этого юлдоша надо было удалить пожизненно

    05.03.2022

  • Darkman79

    90е годы в футболе возвращаются,теперь мы нигде не состоим,вообще мешать никто не будет))А кроме судьи еще и ВАР теперь))

    05.03.2022

  • URMA

    Поправлю! Всего 10 тел.

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Слышь ты, мне много лет и не надо тут типа "инженерочка". И не тебе судить где и как я работаю. Сам то поди гнилой интелигентишка, который зря коптит небо.

    05.03.2022

  • Весёлый поймал жуликов

    Центральный Спортивный Клуб АРМИИ -- Ну, той самой, которая сейчас мешает на Украине детям в детсады и школы пойти.

    05.03.2022

  • URMA

    Ты не прав! Во первых автобус обусловило удаление! А во вторых у новгородцев класс игроков конечно поменьше. Но зато команда духовитая. Показала характер. Настоящие мужики. Интрига поддерживалась до последней минуты. А это то,за что мы любим футбол.

    05.03.2022

  • TokTram

    Рубин-Барселона.

    05.03.2022

  • Igar

    С победой! Судья судил не о чем, лучше не удаляли , так как удаления не было, не было штрафного в конце, от куда такие судья

    05.03.2022

  • TokTram

    Не понимаете мой тезис. Пояснять не бу. Не ко времени)

    05.03.2022

  • papa davo

    Инженерочка, как думаешь ,я хвалю Локо после такого позора или критикую, как соображаешь так и наверно работаешь, я же не ЦСКА критиковал , а судейство...)

    05.03.2022

  • Sandy45

    Какой еще клапан? Опять что-то скрепное и суверенное, что ли? Футбол-зрелище. И все. Социальной дрлжна быть физкультура, бесплатные секции, тренажкрки и фитнес залы- это здоровье нации. А футбол в ВЫСШЕЙ лиге, с его миллионными зарплатами должен зрелище дарить, а не стоялово у ворот.

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Важен результат. Очки надо выгрызать, даже если игра не идет. Поэтому молодцы даже при плохой игре.

    05.03.2022

  • оппонент

    За тем, что бы другие (которым не дают играть), доказывали, каким должен быть футбол и вертели их на ххх. Если не получается, то никаие вы не мастера.

    05.03.2022

  • TokTram

    Лишь несколько секунд от результата отделило. Надо было сыграть в открытый футбол и получить 3-4 банки?

    05.03.2022

  • sai.val

    КУКУЯН, это не судья, а .... (сами догадайтесь). Находиться в метре от события и не видеть очевидного - Му..ак!

    05.03.2022

  • TokTram

    Это трезвая оценка своих сил Нижним. Всё сделано грамотно и по уму.

    05.03.2022

  • Спринт

    Фрисыч, даже такой полный дундук в футболе, должен знать, что нет в этой игре добавленного времени. Ибо есть только компенсированное.

    05.03.2022

  • Инженер по охране труда

    Лучше покритикуй свой "Локомотив" за "блестящую" игру с "Енисеем" 0:4. Или тут тоже судьи "виноваты"?

    05.03.2022

  • URMA

    Рад победе! В футболе иногда бывают такие матчи,когда не получается игра. Похоже новички немного подустали после такого графика игр. Да и погода была не совсем футбольная. Ну и Нижний Новгород конечно был запредельно мотивирован. Все это и создали проблемы для ЦСКА. Но меня не это расстроило. А судейство.Это было конечно нечто разочаровывающее. Всех ошибок и не перечислить,сколько их совершили все судьи. И ВАР в том числе. Оставило неприятное послевкусие, такая победа. Думаю здесь есть работа для экспертно- судейской комисии. Всем здоровья!

    05.03.2022

  • TokTram

    Не согласен. Основная функция футбола - социальный клапан. Вот такие игры вполне подходят по сюжету.

    05.03.2022

  • Sandy45

    Стоять в 11 тел в штрафной??? Действительно, смело...

    05.03.2022

  • sai.val

    КУКУЯН

    05.03.2022

  • оппонент

    У них там одна шайка.

    05.03.2022

  • Al Rains

    Такие матчи обычно определяют в конце чемпа многое... Будем надеяться и верить!

    05.03.2022

  • Александр Жуков

    Молодцы? Сумбупная игра без мозгов. Спасибо турецкому легионеру. Настоящий мастер!

    05.03.2022

  • Sandy45

    За что? За автобус 90 минут, включая до удаления? Это антифутбол и позорище!

    05.03.2022

  • TokTram

    Не Кукуян. ВАР. Нашли выход один на один. Марио, кстати, сегодня провёл далеко не лучшую игру. Но опять - перелом носа. Это просто зашквар. И хорошо, что забили без помощи судьи. Вцелом, жопогол вышел, удар не удался, по большому счёту. Но хоть не такой, как в первом круге у Бахи)

    05.03.2022

  • papa davo

    Я болею за Локо, которому ничего не светит, т. е . не соперник ЦСКА, считай нейтральный, ну ты сам суди не как болельщик коней а вообще, я не говорю о не совсем правильной удальение, а по времени матча, скоько добавил, когда забыли и .т.д. Арбитр сделал все так , чтоб коны забыли...

    05.03.2022

  • Sandy45

    Вот зачем такие унылые клубы в РПЛ, как Нижний? Сами не играют и другим не дают, еще и травмы из-за них... Сокращать лигу надо. Эти клубы пусть в ФНЛ "характер показывают".

    05.03.2022

  • Арсен Шахарьянц

    14 против 10 дожали в сверхдобавленное время, браво:thumbsdown:Нижнему Новгороду только сочувствие

    05.03.2022

  • Al Rains

    Не твоя ли Наташа там была при раздаче?)

    05.03.2022

  • Вячеслав Вячеслав

    В атаке вообще ничего. За Игоря переживал, как бы обморожение не получил.

    05.03.2022

  • Александр Жуков

    ЦСКА с самого начала матча играло сумбурно, надеясь за счёт класса одолеть соперника. А Кержакову хочу поставить высший балл за организацию игры команды! Счастье, что Юсуф выручил. Он не потерял концентрации до последней минуты! Настоящий профессионал!!!

    05.03.2022

  • Беркут

    Ёся хватит гнать пургу. Ты хоть раз брал коня за яйца? Попробуй, а мы посмотрим что будет.

    05.03.2022

  • оппонент

    Дружище. Я болею сознательно за ЦСКА 53 года (точнее с того злосчастного хоккейного матча со Спартаком 11 мая 1969г, когда Тарасов увёл команду с площадки). Хочу движение команды, смотреть игру и получать эстетическое наслаждение, а не просто считать очки.

    05.03.2022

  • Mr.Deadhead

    Армейцев с победой! Кукуян начудил с удалением, осложнив нам задачу, и загнав Нижний в лютый автобус... Марио здоровья! Языков наше все!

    05.03.2022

  • resifi

    Согласен. Я думал хуже Шмурнова коментатора нет,однако ошибался!

    05.03.2022

  • Вячеслав Вячеслав

    От перемены мест слагаемых счёт не меняется!

    05.03.2022

  • TokTram

    Оборонялись очень грамотно. В защите Нижний очень понравился. В атаке, правда, ноль полный.

    05.03.2022

  • romario_28

    КУКУЯН КЛОУН((((!!!

    05.03.2022

  • Kadulka86

    порадовал кучку конявых

    05.03.2022

  • TokTram

    О. ГВК вернулся? Если так болелы соперников говорят, значит всё действительно налаживается)

    05.03.2022

  • Вячеслав Вячеслав

    Не посмешил, а порадовал.

    05.03.2022

  • 99

    Мне Нижний понравился больше. Действовали смело, грамотно. даже Березы смирились уже в конце, но один момент упущен и гол . За Кержакова обидно, но турок это Выручалочка теперь!

    05.03.2022

  • Muka

    Клоун Кукуян = изрядно посмешил публику !)))

    05.03.2022

  • papa davo

    Не кони выиграли а Гинер через арбитра.....

    05.03.2022

  • Вячеслав Вячеслав

    Комментаторы конечно жесть.

    05.03.2022

  • alex lav

    Посочувствовал комменаторам, когда забили гол.

    05.03.2022

  • Евгений из Питера

    Судья конечно знатно покосячил. Казах прямо, как Делфин умеет падать

    05.03.2022

  • TokTram

    Шутка юмора. Смешно.

    05.03.2022

  • resifi

    Тем неменее 5-я победа подряд учитывая Кубок!

    05.03.2022

  • TokTram

    Просто жесть. Уже смирился, что при тотальном контроле очки теряем. Нацеленность на удар потрясающая. И так же удивительно, что всё мимо створа. Ведь ребята не мяч катали поперек поля, весь матч в штрафной Нижнего провели. Марио - здоровья! Опять нос сломали... Так можно раньше карьеоу закончить. Оно того не стоит ((( Спасибо ЦСКА за то, что до последней секунды боролись. И вырвали эти три очка.

    05.03.2022

  • papa davo

    Молодец Гинер, и продажная судья....)

    05.03.2022

  • оппонент

    Мучения во втором тайме. Пресловутый навал принёс результат. Прогнозисты, которые за 3:0 и про без шансов для горьковчан слишком оптимистичны. Армейская команда всё-таки не зрелая, хотя и с хорошими перспективами. Дело за братьями - показывайтте ребята свой тренерский талант.

    05.03.2022

  • Беркут

    ЦСКА с труднейшей победой. Эта победа дала не только 3 очка, главное надежду на дальнейшие перспективы. Нижегородцы безусловно молодцы! Стояли насмерть. Откуда РФС выкопал этого судью? Игра практически испоганена судьёй. ЦСКА ещё раз с победой, а Игоря с очередным сухарём.

    05.03.2022

  • KlimA

    С победой канеш..игра не впечатлила..минут 30-35 хорошо гарцевали, потом рутина пошла..скорее всего третий матч за семь дней своё дело сделал. Нижнему респект, стояли стеной) Марио здоровья! Истинный армеец!!

    05.03.2022

  • 70Vasilihc

    Всех поклонников ЦСКА с победой! Всё по делу! Молдцы! Здоровья и скорейшего восстановления Марио!

    05.03.2022

  • Kadulka86

    на блюдечке приподнесли

    05.03.2022

  • Rastan

    Счастливый исход, в целом неудачного матча. Очень жаль Марио.Скорейшего выздоровления! Так, или иначе - есть очень важная победа. Медина и Карраскаль, на этот раз были не очень. У Языджи, совсем не пошли стандарты, но он больше всех угрожал воротам, забив в итоге победный гол.

    05.03.2022

  • Спринт

    Радоваться такой игре армейцев сил нет. Победа и 3 очка есть, игры нет. Просто безобразная игра родного ЦСКА. Да еще одна из ветвей берёзы, своими деревянными заменами, развалил и так вполне убогую игру команды. Что на поле делали Обляк, киргиз и Набаб.

    05.03.2022

  • Фирсыч

    Джон! Не знаю, смотрел ли ты этот матч, но как тебе судейство Кукуляка? Ладно, липовое удаление. Но то, что в конце матча по ТВ перестали показывать добавленное время...

    05.03.2022

  • Вячеслав Вячеслав

    Теперь это уже не от нас зависит.

    05.03.2022

  • Вячеслав Вячеслав

    Браво! Языджи гений!

    05.03.2022

  • Юмнов

    Турецкий нападающий в сопровождении десятка Наташ принес победу ЦСКА. Супер!

    05.03.2022

  • хоняVый Z

    Сплошной нервяк почти 100 минут. Турка надо выкупать без вопросов.

    05.03.2022

  • resifi

    Всех армейцев с победой!!! Игоря с очередным сухим матчем, турка с победным голом! Всем неадекватам идти лесом!

    05.03.2022

  • 0.5 под огурец

    ЦСКА и болельщиков с тяжелейшей победой, но ПРОСТО НЕЛЬЗЯ не оценить самоотверженную игру нижегородцев! Вдесятером бились как могли! Удаление очень "жиденькое"!

    05.03.2022

  • Ёся Бусю

    Конявых вытащил за яйца.

    05.03.2022

  • Al Rains

    Аааа.. Гооооол... Языджи! Спасииибо! Молодцыыы!

    05.03.2022

  • Охотник на свинорылых

    Убогое судейство в лице Кукуяна

    05.03.2022

    • ЦСКА — «Нижний Новгород»: Марио Фернандес разбил нос в кровь после столкновения. Его заменили

    РПЛ: ЦСКА обыграл «Нижний Новгород», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи 20-го тура
    Реклама
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
    2
    		 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
    3
    		 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
    4
    		 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
    5
    		 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
    6
    		 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
    7
    		 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
    8
    		 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
    9
    		 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
    10
    		 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
    11
    		 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
    12
    		 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
    13
    		 Урал 19 4 7 8 12-19 19
    14
    		 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
    15
    		 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
    16
    		 Химки 19 2 8 9 16-34 14
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    5.03 19:00
    ЦСКА – Н. Новгород
    		 1 : 0
    6.03 14:00
    Кр. Советов – Арсенал
    		 - : -
    6.03 14:00
    Локомотив – Химки
    		 - : -
    6.03 19:00
    Динамо – Спартак
    		 - : -
    7.03 14:00
    Краснодар – Урал
    		 - : -
    7.03 16:30
    Зенит – Уфа
    		 - : -
    7.03 16:30
    Ростов – Сочи
    		 - : -
    7.03 19:00
    Ахмат – Рубин
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гамид Агаларов

    Гамид Агаларов

    Уфа

    		 13
    Артем Дзюба

    Артем Дзюба

    Зенит

    		 10
    Матео Кассьерра

    Матео Кассьерра

    Сочи

    		 8
    П
    Реми Кабелла

    Реми Кабелла

    Краснодар

    		 6
    Филипе Силва Малком

    Филипе Силва Малком

    Зенит

    		 5
    Себастьян Шиманьски

    Себастьян Шиманьски

    Динамо

    		 5
    И К Ж
    Максимилиано Кофрие

    Максимилиано Кофрие

    Спартак

    		 10 1 2
    Гжегож Крыховяк

    Гжегож Крыховяк

    Краснодар

    		 15 1 0
    Александр Соболев

    Александр Соболев

    Спартак

    		 17 1 7
    Прогнозы на спорт
    Канал Спорт-Экспресс на YouTube
    Новости
    RSS RSS
    Все новости