«Краснодар» сделал предложение «Фиорентине» о трансфере защитника Игора, но получил отказ
«Краснодар» хочет приобрести у «Фиорентины» защитника Игора Жулио
«Краснодар» сделал предложение «Фиорентине» о трансфере Игора Жулио, сообщает Sportitalia.
По информации источника, «Краснодар» получил отказ, так как итальянский клуб не хочет заниматься поиском нового защитника зимой.
Отмечается, что позиция «Фиорентины» по данному вопросу может измениться до закрытия трансферного окна.
В нынешнем сезоне 23-летний бразилец отдал одну результативную передачу в 17 матчах за «Фиорентину». Его контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|
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|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
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|24-19
|28
|
7
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|18
|9
|0
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|27
|
8
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|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
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|18
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|5
|7
|20-26
|23
|
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|4
|8
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|
11
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|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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