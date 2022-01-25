«Краснодар» сделал предложение «Фиорентине» о трансфере защитника Игора, но получил отказ

«Краснодар» сделал предложение «Фиорентине» о трансфере Игора Жулио, сообщает Sportitalia.

По информации источника, «Краснодар» получил отказ, так как итальянский клуб не хочет заниматься поиском нового защитника зимой.

Отмечается, что позиция «Фиорентины» по данному вопросу может измениться до закрытия трансферного окна.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец отдал одну результативную передачу в 17 матчах за «Фиорентину». Его контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.