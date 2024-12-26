ЦСКА не будет искать нового спортивного директора, его обязанности останутся у Шевелева

По информации «СЭ», ЦСКА не планирует искать замену покинувшему клуб спортивному директору Андрею Мовсесьяну. О его уходе армейцы объявили ранее в четверг.

Выполнять функции спортивного директора будет Евгений Шевелев, как и происходило в последнее время. Год назад он был назначен заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.