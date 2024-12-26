ЦСКА объявил об уходе спортивного директора Мовсесьяна

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян покинул клуб по соглашению сторон, информирует пресс-служба армейцев. «СЭ» сообщил об уходе специалиста ранее в четверг.

В клубе поблагодарили Мовсесьяна за многолетнюю работу в спортивном блоке и отметили, что, несмотря на ограниченные условия, специалист неоднократно решал поставленные задачи.

49-летний Мовсесьян работал в системе армейского клуба 2012 года, с 2022-го он занимал должность спортивного директора.