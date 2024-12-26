ЦСКА объявил об уходе спортивного директора Мовсесьяна
Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян покинул клуб по соглашению сторон, информирует пресс-служба армейцев. «СЭ» сообщил об уходе специалиста ранее в четверг.
В клубе поблагодарили Мовсесьяна за многолетнюю работу в спортивном блоке и отметили, что, несмотря на ограниченные условия, специалист неоднократно решал поставленные задачи.
49-летний Мовсесьян работал в системе армейского клуба 2012 года, с 2022-го он занимал должность спортивного директора.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/25428
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|1.03
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