КДК отстранил от футбола пятерых игроков за организацию договорных матчей

В четверг, 26 декабря, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

КДК отстранил пятерых действующих и бывших футболистов «Пари НН-М» от футбольной деятельности за организацию договорных матчей: игр молодежного первенства России «Ахмат-М» — «Пари Нижний Новгород-М» (1:1 в 1-м туре 8 марта) и ЦСКА-М — «Пари Нижний Новгород-М» (8:1 во 2-м туре 15 марта).

Никите Милюкову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет (1 год считать реальным исполнением санкции, 4 года — условно). Также для них установлен испытательный срок 2 года.

Денису Чупрунову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года условно и оштрафовать его на 50 000 рублей. Для него установлен испытательный срок 2 года.

В матче «Ахмат-М» — «Пари Нижний Новгород-М» хозяевам присуждена победа со счетом 3:0, в игре ЦСКА-М — «Пари Нижний Новгород-М» засчитан фактический счет матч — 8:1.