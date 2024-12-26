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КДК отстранил от футбола пятерых игроков за организацию договорных матчей

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В четверг, 26 декабря, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

КДК отстранил пятерых действующих и бывших футболистов «Пари НН-М» от футбольной деятельности за организацию договорных матчей: игр молодежного первенства России «Ахмат-М» — «Пари Нижний Новгород-М» (1:1 в 1-м туре 8 марта) и ЦСКА-М — «Пари Нижний Новгород-М» (8:1 во 2-м туре 15 марта).

Никите Милюкову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.

Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет (1 год считать реальным исполнением санкции, 4 года — условно). Также для них установлен испытательный срок 2 года.

Денису Чупрунову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года условно и оштрафовать его на 50 000 рублей. Для него установлен испытательный срок 2 года.

В матче «Ахмат-М» — «Пари Нижний Новгород-М» хозяевам присуждена победа со счетом 3:0, в игре ЦСКА-М — «Пари Нижний Новгород-М» засчитан фактический счет матч — 8:1.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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