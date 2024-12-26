Семшов: «Из года в год «Динамо» не хватает стабильности»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Семшов в комментарии «СЭ» оценил результаты бело-голубых в первой части сезона РПЛ.

«Из года в год «Динамо» не хватает стабильности. Если она будет, то команда поднимется на хорошие места. Даже в том году они ворвались в чемпионскую гонку в концовке, а если бы с начала сезона играли стабильно, то выиграли бы уже за несколько туров.

Нужна надежность в обороне и стабильность, все остальное у команды есть. Ну, и нужны лидеры, которые смогут за счет своих качеств помогать команде выигрывать матчи», — сказал Семшов «СЭ».

«Динамо» ушло на зимнюю паузу в РПЛ на 4-м месте в турнирной таблице с 35 очками.