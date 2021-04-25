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ЦСКА назвал состав на дерби со «Спартаком»

15:10

ЦСКА огласил стартовый состав на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Отметим, у «армейцев» всего пять игроков на скамейке запасных, один из которых Бруно Фукс, не выходивший на поле с 30 августа.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили — Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич — Рондон.

Запасные: Помазун, Фукс, Тикнизян, Чалов, Шкурин.

Начало игры — в 16.30 мск.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры