ЦСКА назвал состав на дерби со «Спартаком»
ЦСКА огласил стартовый состав на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Отметим, у «армейцев» всего пять игроков на скамейке запасных, один из которых Бруно Фукс, не выходивший на поле с 30 августа.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили — Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич — Рондон.
Запасные: Помазун, Фукс, Тикнизян, Чалов, Шкурин.
Начало игры — в 16.30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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