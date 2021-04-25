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«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

15:16
Роман Зобнин и Георгий Щенников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин и Георгий Щенников. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 27 тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 16.30 (по мск).

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Мозес, Гапонов, Кутепов, Джикия, Айртон — Крал, Зобнин — Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Литвинов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили — Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич — Рондон.

Запасные: Помазун, Фукс, Тикнизян, Чалов, Шкурин.

Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.

Спартак — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13848.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры