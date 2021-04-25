«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Спартака» и ЦСКА на матч 27 тура Тинькофф чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 16.30 (по мск).
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Мозес, Гапонов, Кутепов, Джикия, Айртон — Крал, Зобнин — Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Литвинов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев — Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили — Обляков, Ахметов, Эджуке, Дзагоев, Влашич — Рондон.
Запасные: Помазун, Фукс, Тикнизян, Чалов, Шкурин.
Красно-белые с 47 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы с 46 баллами располагаются на пятой строчке.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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