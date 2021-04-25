Суд между акционерами «Спартака» и Газизовым отложен до 3 июня

Рассмотрение иска АО «Капитальные активы», акционера АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», к клубу и бывшему гендиректору клуба связан с выплатой Шамилю Газизову выходного пособия отложен до 3 июня.

22 апреля стало известно, что заседание по данному делу было перенесено, так как ни одна из сторон не явилась в Арбитражный суд. Газизов позже прокомментировал свое отсутствие.

По информации «СЭ», красно-белые выплатили Газизову только первый транш в 100 миллионов рублей. Общая сумма компенсации составляет 400 миллионов.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».