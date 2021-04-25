Суд между акционерами «Спартака» и Газизовым отложен до 3 июня
Рассмотрение иска АО «Капитальные активы», акционера АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», к клубу и бывшему гендиректору клуба связан с выплатой Шамилю Газизову выходного пособия отложен до 3 июня.
22 апреля стало известно, что заседание по данному делу было перенесено, так как ни одна из сторон не явилась в Арбитражный суд. Газизов позже прокомментировал свое отсутствие.
По информации «СЭ», красно-белые выплатили Газизову только первый транш в 100 миллионов рублей. Общая сумма компенсации составляет 400 миллионов.
Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю