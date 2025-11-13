Футбол
Сегодня, 12:16

ЦСКА победил молодежный состав в тренировочном матче

Алина Савинова

ЦСКА одержал победу над молодежным составом в тренировочном матче — 2:1.

Игра прошла на базе московского клуба в Ватутинках в формате из двух таймов по 30 минут.

В основном составе отличился Матия Попович, еще один мяч был забит в результате автогола. За молодежку голом отметился Александр Марков.

Основной состав ЦСКА: Тороп, Гайич, Бадмаев, Жоао Виктор, Николаев, Вильягра, Верде, Руис, Попович, Кармо, Алеррандро.

Молодежка: Баровский, Чегемов, Гончаров, Маврин, Свансон, Ананьев, Корнеев, Шуманский, Сериков, Джанашия, Марков.

После 15 туров армейцы с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая расположившемуся на первой позиции «Краснодару» (33 очка) по дополнительным показателям.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Абаскаль: «Спартак» — это всегда мечта»
Григорян объяснил неудачную серию «Ахмата» в РПЛ
Головин заявил, что Батракову стоит переходить в «Монако»
Черчесов, Тудор или Гарсия. Кто может сменить Станковича в «Спартаке»?
Корнеев об увольнении Станковича: «Деян умеет хорошо продавать пыль, но все в этом убедились, когда уже было поздно»
Селюк о назначении Ротенберга на пост генерального директора «Локомотива»: «Лучший кандидат! Клуб будет чистым и прозрачным»
  • Valekka

    Могли бы крупно проиграть-для поднятия духа молодёжи! Эх вы-стратегически мыслить надо!:))

    13.11.2025

    • Абаскаль: «Спартак» — это всегда мечта»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

