ЦСКА — «Локомотив»: Митай получил красную карточку через 20 минут после выхода на замену

Защитник «Локомотива» Марио Митай получил две желтые карточки в матче против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

Албанец появился на поле на 20-й минуте, выйдя на замену вместо Сергея Пиняева. На 31-й минуте арбитр встречи Сергей Карасев показал ему желтую карточку, а 10 минут спустя Митай получил второе предупреждение и оставил свою команду в меньшинстве.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.