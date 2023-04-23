Агент Богосаваца: «Я не вижу причин для ухода Мирослава из «Ахмата»

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Я не вижу причин для ухода Мирослава из «Ахмата», — цитирует Sport24 агента. — Он счастлив в клубе. Богосавац один из самых важных игроков, так что если летом у нас не будет варианта, который устроит клуб и игрока, он точно останется в «Ахмате». На данный момент за ним следят несколько клубов, но конкретных предложений нет. Сам Мирослав не хочет покидать команду».

Богосавац выступает за «Ахмат» с 2020 года. Срок контракта 26-летнего серба с грозненским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Богосавац провел за команду 23 матча во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.