ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА примет «Локомотив» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 мая. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

17 мая, 18:00. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Перекличку матчей 30-го тура проведут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Локомотив» находится на третьем месте в чемпионате России, набрав 53 очка в 29 турах. ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 48 очками. В предыдущем туре железнодорожники обыграли «Балтику» со счетом 1:0, а армейцы победили «Пари Нижний Новгород» (2:1).