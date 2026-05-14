«Ростов» — «Зенит»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ростов» примет «Зенит» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 мая. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию решающих матчей чемпионата России. Следить за основными событиями и результатом игры «Ростов» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

17 мая, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч! Страна» и сайт matchtv.ru. Перекличку матчей 30-го тура проведут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 65 очков, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея преимущество по личным встречам. «Ростов» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 33 очками. В предыдущем туре «Зенит» победил «Сочи» со счетом 2:1, а «Ростов» обыграл «Акрон» со счетом 3:1.