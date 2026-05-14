Бывший нападающий сборной России Погребняк внесен в базу «Миротворца»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

Спортсмену вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции.

Погребняку 42 года. За карьеру он выступал в «Спартаке», «Химках», «Шиннике», «Томи», «Зените», «Штутгарте», «Фулхэме», «Рединге», московском «Динамо», «Тосно» и «Урале». В составе «Зенита» он является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2018 году, выступая за «Тосно» из Ленинградской области, форвард завоевал Кубок России.

За сборную России футболист провел 33 матча и забил 8 голов.

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