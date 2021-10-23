Пономарев считает, что ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал домашнюю победу ЦСКА над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Игра поделилась на два тайма, а после забитого гола Сергеева была неразбериха. Но во втором тайме всё наладилось. После пропущенного гола «Крылья Советов» поняли, что с ЦСКА им больше не справиться. Армейцы идеально провели второй тайм в тактическом плане, а во втором тайме была совсем другая команда.

К Заболотному я отношусь до сих пор не положительно, он игрок не комбинационный, а сыграл он слабовато. Однако главное — забил гол. Больше он ничего и не может, как замкнуть передачу. А ЦСКА обязательно будет бороться за чемпионство! Все футболисты находятся на высоком уровне", — сказал Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.