Алексей Березуцкий: «Магнуссон начал тренироваться, но не в общей группе»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«Мухин и Щенников играли хорошо. Мухина заменили из-за желтой. Щенников только недавно восстановился после травмы, ему тяжело было весь матч двигаться физически. Выход Облякова — это освежение игры в физическом плане.

Магнуссон начал тренироваться, но не в общей группе. Пока продолжает восстанавливаться. Надеемся в ближайшую неделю частично привлекать его к тренировкам в общей группе», — сказал Березуцкий.

У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.