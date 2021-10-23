Алексей Березуцкий: «Магнуссон начал тренироваться, но не в общей группе»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
«Мухин и Щенников играли хорошо. Мухина заменили из-за желтой. Щенников только недавно восстановился после травмы, ему тяжело было весь матч двигаться физически. Выход Облякова — это освежение игры в физическом плане.
Магнуссон начал тренироваться, но не в общей группе. Пока продолжает восстанавливаться. Надеемся в ближайшую неделю частично привлекать его к тренировкам в общей группе», — сказал Березуцкий.
У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.
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