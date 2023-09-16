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Судейство

Сегодня, 21:23

ЦСКА — «Крылья Советов»: Любимов ошибочно удалил Виллиана Рошу

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот из трансляции

На 62-й минуте матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (2:2) арбитр Артем Любимов через паузу ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны Виллиана Роши, со значительной задержкой вынес ему второе предупреждение в этой игре и удалил с поля с показом красной карточки. Армейский футболист не сфолил на сопернике — оснований для применения дисциплинарной санкции не было. Роша сыграл в мяч и через мгновение после этого наступил на голеностоп соперника. Защитник не мог избежать контакта, фолом такое действие считать нельзя. Тем более это не повод для вынесения второго предупреждения. При этом рефери явно получил от кого-то подсказку (ВАР этого делать не имел права).

Фото Скриншот из трансляции

А вот на 28-й минуте судья ошибочно не показал Роше желтую карточку, когда тот явно выпрашивал характерным жестом правой руки предупреждение для соперника.

На 61-й минуте тот же Роша не был наказан предупреждением за симуляцию — армеец пытался убедить всех, что получил серьезное повреждение после столкновения с игроком самарцев.

Роман Любимов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
38
18
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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