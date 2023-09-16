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Сегодня, 21:22

Хохлов согласен с мнением Карпина, что российским игрокам нужно уезжать в Европу

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Дмитрий Хохлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов после матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о необходимости футболистам уезжать из РПЛ.

— Карпин посоветовал уезжать из РПЛ в Европу. Что скажете?

— Если поступает хорошее предложение, почему не ехать, не пробовать свои силы? Разделяю эту точку зрения. У каждого своя цель. Кто-то хочет тут всю жизнь провести, а кто-то — сидеть в теплой ванне... На замене условно. Нельзя шаблонно говорить. Много ли вообще сейчас предложений по нашим игрокам поступает? Думаю, более 80 процентов всех слухов — неправда.

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

Валерий Карпин
Дмитрий Хохлов
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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