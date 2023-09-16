Малышев о возможном вхождении Романцева в совет директоров ЛУКОЙЛа: «Официальных обращений не было»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможности вхождения бывшего главного тренера московского клуба Олега Романцева в состав совета директоров ЛУКОЙЛа.

«На данный момент официальных обращений не было. Все его советы мы принимаем очень серьезно. Мы находимся в постоянном контакте с Олегом Ивановичем», — сказал Малышев.

Романцев возглавлял «Спартак» на протяжении 14 лет (1989-2003, с перерывом), под его руководством команда завоевала 9 чемпионских титулов и 4 раза выиграла Кубок страны.