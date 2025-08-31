Судья матча ЦСКА — «Краснодар» Шафеев удалил Кордобу за удар Мойзеса

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

Главный арбитр Рафаэль Шафеев удалил футболиста на 57-й минуте при счете 1:1 за удар защитника москвичей Мойзеса. После этого на поле началась стычка, в результате которой главные тренеры команд Мурад Мусаев и Фабио Челестини, а также полузащитник армейцев Матвей Кисляк и Дуглас Аугусто из «Краснодара» получили по желтой карточке.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

ЦСКА — «Краснодар»: Шафеев ошибочно удалил Кордобу. Чью подсказку использовал судья?