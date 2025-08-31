«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: трансляция матча РПЛ онлайн

«Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва встретятся в матче 7-го туре РПЛ в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По результатам 6-ти туров премьер-лиги команда из Махачкалы набрала пять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Клуб из Москвы с восемью баллами идет на седьмой строчке в чемпионате России.