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3 февраля, 21:19

ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» в Зимнем турнире РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лусиано (справа).
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 2:2 (пенальти 5:4).

Счет на 11-й минуте открыл форвард армейцев Лусиано. На 37-й минуте преимущество ЦСКА удвоил Данил Круговой.

На 54-й минуте «быки» отыграли один мяч благодаря голу Мозеса Кобнана. Ничью в основное время «Краснодару» принес 17-летний Эльдар Гусейнов на 85-й минуте.

ЦСКА доиграл матч вдесятером — на 57-й минуте удалили Мойзеса. Игроков «Краснодара» дважды удалили за две желтые карточки, но согласно регламенту турнира, команды имеют право сделать замену, если футболист получил две желтые карточки. В случае прямой красной, как у Мойзеса, команда не имеет право менять удаленного футболиста.

В серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА — 5:4. Свою попытку не реализовал полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.

Товарищеские матчи. Клубы. .
03 февраля, 19:15. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
ЦСКА
2:2
Краснодар

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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 3 1 1
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 2 1 0
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