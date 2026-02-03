ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» в Зимнем турнире РПЛ

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 2:2 (пенальти 5:4).

Счет на 11-й минуте открыл форвард армейцев Лусиано. На 37-й минуте преимущество ЦСКА удвоил Данил Круговой.

На 54-й минуте «быки» отыграли один мяч благодаря голу Мозеса Кобнана. Ничью в основное время «Краснодару» принес 17-летний Эльдар Гусейнов на 85-й минуте.

ЦСКА доиграл матч вдесятером — на 57-й минуте удалили Мойзеса. Игроков «Краснодара» дважды удалили за две желтые карточки, но согласно регламенту турнира, команды имеют право сделать замену, если футболист получил две желтые карточки. В случае прямой красной, как у Мойзеса, команда не имеет право менять удаленного футболиста.

В серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА — 5:4. Свою попытку не реализовал полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.