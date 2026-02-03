ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» в Зимнем турнире РПЛ
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ — 2:2 (пенальти 5:4).
Счет на 11-й минуте открыл форвард армейцев Лусиано. На 37-й минуте преимущество ЦСКА удвоил Данил Круговой.
На 54-й минуте «быки» отыграли один мяч благодаря голу Мозеса Кобнана. Ничью в основное время «Краснодару» принес 17-летний Эльдар Гусейнов на 85-й минуте.
ЦСКА доиграл матч вдесятером — на 57-й минуте удалили Мойзеса. Игроков «Краснодара» дважды удалили за две желтые карточки, но согласно регламенту турнира, команды имеют право сделать замену, если футболист получил две желтые карточки. В случае прямой красной, как у Мойзеса, команда не имеет право менять удаленного футболиста.
В серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА — 5:4. Свою попытку не реализовал полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0