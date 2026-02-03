Агкацев: «Наверное, для товарищеского матча с ЦСКА было слишком горячо»

Голкипер ЦСКА Станислав Агкацев ответил на вопросы после матча против ЦСКА (2:2, пенальти 4:5) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

— Откуда столько эмоций?

— С ЦСКА у нас всегда такие игры.

— Традиция?

— Наверное, да. Наверное, для товарищеского матча было слишком горячо. Много стычек и удалений. На сборах все-таки желательно играть 11 на 11.

— Почему два таких разных тайма?

— Не знаю. Просто ЦСКА начал играть немного по-другому, нежели в чемпионате — по другой схеме. Нужно было немного времени, чтобы адаптироваться, — сказал Агкацев.

В следующем матче Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» 6 февраля сыграет против «Зенита». ЦСКА в этот же день встретится с московским «Динамо».