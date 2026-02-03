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3 февраля, 20:55

Бубнов рассказал о состоянии своего здоровья после ухода из прямого эфира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» прокомментировал состояние своего здоровья.

Ранее 70-летний эксперт покинул предыдущий прямой эфир шоу.

«Был мышечный спазм, который вызвал очень сильную боль в солнечном сплетении и животе. Это сбило дыхание, мне тяжело было дышать и, как следствие, тяжело говорить. Первый раз он [спазм] достаточно быстро прошел, я вернулся, а второй раз — нет. Пришлось обследоваться, здесь клиника рядом хорошая. Они меня полностью обследовали, ничего не нашли, но буквально все органы обследовали с ног до головы. Вечером я уже сам поехал домой, нормально спал и утром встал, как будто ничего не было. Сейчас чувствую себя прекрасно», — сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
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Александр Бубнов
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Непомнящий в 82 года вернулся к тренерской работе

ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» в Зимнем турнире РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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