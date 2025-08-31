ЦСКА — «Краснодар»: гости сравняли счет

«Краснодар» сравнял счет в матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:1.

На 44-й минуте отличился Джон Кордоба, который головой пробил в левый нижний угол ворот соперника.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».