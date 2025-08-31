ЦСКА — «Краснодар»: судья правильно не удалил Жоао Виктора за фол на Кордобе

На 20-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» судья Рафаэль Шафеев верно оценил действия Жоао Виктора и правильно выбрал вид дисциплинарной санкции для его наказания.

Рефери не стал удалять игрока красно-синих за лишение Джона Кордобы явной возможности забить гол, а лишь вынес предупреждение за срыв атаки. Потому что у нападающего «быков» такой явной возможности не возникло.

Как не возникло оснований для вмешательства в том эпизоде у видеоассистентов Павла Кукуяна и Романа Галимова. Мяч в направлении Кордобы был послан верхом, в момент фола он им не владел.

Далеко из ворот на перехват выбежал Игорь Акинфеев. Велика вероятность, что, даже не случись нарушения Жоао Виктора, голкипер ЦСКА завладел бы мячом.