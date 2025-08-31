Раков: «Матч с «Локомотивом» был принципиальным, немного переживал»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков прокомментировал ничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 7-го тура РПЛ.

— Был ли принципиальным матч с «Локомотивом»?

— Был принципиальным, немного переживал перед игрой. Сегодня был неудачный первый тайм. Но в итоге сыграли 2:2. Могли даже выиграть этот матч.

20-летний футболист является воспитанником железнодорожников и выступает за самарский клуб на правах аренды. В матче он отметился голом с пенальти на 90+6-й минуте и результативной передачей.