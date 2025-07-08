Источник: «Спартак» интересуется защитником «Алавеса» Моуриньо

Защитник «Алавеса» Сантьяго Моуриньо находится в сфере интересов «Спартака», сообщает Metaratings.

По информации источника, первые контакты между представителями клубов уже состоялись.

23-летний уругваец может выступать на позициях центрального и правого защитника. Летом 2024 года он перешел в «Алавес» из мадридского «Атлетико», за который не провел ни одного матча.

В прошедшем сезоне в активе Моуриньо 27 матчей, в которых он сделал 1 голевую передачу и получил 8 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.