Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейские решение в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:1).

«Айртон сфолил в своей штрафной: думаю, там вопросов нет. Не знаю, чем руководствовались судьи в моменте с Ларссоном. Мне кажется, пенальти был. Я современных трактовок не знаю. Точнее, уже настолько запутался, что, мне кажется, они уже сами не знают. Судьи же смотрели эпизод, значит, по их версии поводов для пенальти не было», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Ранее, 20 ноября, на 31-й минуте матча «Краснодар» — «Спартак» в штрафной площади «быков» упал Джордан Ларссон, однако арбитр Алексей Сухой не назначил пенальти и продолжил игру.

«Быки» набрали 24 очка и занимают пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.