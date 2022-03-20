Ломовицкий чуть не сломал дверь в подтрибунном помещении после удаления в матче с ЦСКА
Ломовицкий ударил по двери после удаления в матче ЦСКА — «Рубин»
В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА на своем поле принимает «Рубин».
На 44-й минуте встречи полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
К этому моменту главный тренер казанцев был готов провести замену и снять футболиста с игры, но не успел этого сделать.
Ломовицкий сразу отправился в подтрибунное помещение, где не сдержал эмоций и со всей силы ударил локтем по двери, чуть не сломав ее.
«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».
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