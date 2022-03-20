Хавбек «Краснодара» Ионов открыл счет в матче с «Уфой»

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«Краснодар» ведет со счетом 1:0 после первого тайма матча 22-го тура РПЛ с «Уфой».

Счет был открыт на 45+1 минуте 33-летним полузащитником Алексеем Ионовым.

В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

На данный момент «быки» занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Уфа» (17) идет на 16-й строчке.