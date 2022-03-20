«Уфа» — «Краснодар»: гости открыли счет
Хавбек «Краснодара» Ионов открыл счет в матче с «Уфой»
«Краснодар» ведет со счетом 1:0 после первого тайма матча 22-го тура РПЛ с «Уфой».
Счет был открыт на 45+1 минуте 33-летним полузащитником Алексеем Ионовым.
В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
На данный момент «быки» занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Уфа» (17) идет на 16-й строчке.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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