ЦСКА — «Динамо»: Файзуллаев, Карраскаль и Гладышев выйдут с первых минут

ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Койта.

Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Гуарирапа, Шуманский, Алеррандро.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

Запасные: Лещук, Маричаль, Даса, Макаров, Александров, Окишор, Лаксальт, Смелов, Боков, Нгамале, Маухуб, Артур Гомес.

Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 6 апреля и начнется в 19.30 (мск).