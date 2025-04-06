ЦСКА — «Динамо»: Файзуллаев, Карраскаль и Гладышев выйдут с первых минут
ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Койта.
Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Гуарирапа, Шуманский, Алеррандро.
«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.
Запасные: Лещук, Маричаль, Даса, Макаров, Александров, Окишор, Лаксальт, Смелов, Боков, Нгамале, Маухуб, Артур Гомес.
Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 6 апреля и начнется в 19.30 (мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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