ЦСКА — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА примет московское «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Динамо» Москва можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Перед туром ЦСКА занимал пятое место в чемпионате России с 41 очком, «Динамо» — четвертое с 42 очками. В 22-м туре лиги армейцы победили махачкалинское «Динамо» (2:0), а московские динамовцы — «Оренбург» (5:1).