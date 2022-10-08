ЦСКА — «Динамо»: Левников ошибочно не удалил динамовца
На 74-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждение динамовцу Сабе Сазонову, который блокировал Федора Чалова и сорвал острую атаку красно-синих.
ЦСКА — «Динамо».
Для защитника бело-голубых эта желтая карточка стала бы второй в матче, он был бы удален с поля. Но из-за бездействия судьи Сазонов продолжил игру.
ЦСКА — «Динамо».
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|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
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|
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|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
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|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
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|
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