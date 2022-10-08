ЦСКА — «Динамо»: Левников ошибочно не удалил динамовца

На 74-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждение динамовцу Сабе Сазонову, который блокировал Федора Чалова и сорвал острую атаку красно-синих.

ЦСКА — «Динамо».

Для защитника бело-голубых эта желтая карточка стала бы второй в матче, он был бы удален с поля. Но из-за бездействия судьи Сазонов продолжил игру.